Volley Academy Teodoro Cicatelli: il quarto posto vale come uno scudetto

SALERNO – Un traguardo storico, una gioia incontenibile per un quarto posto che vale davvero come uno scudetto. Grande entusiasmo in casa Volley Academy Teodoro Cicatelli, il sodalizio salernitano protagonista nelle Final Six per il titolo italiano di sitting volley maschile che si sono disputate a Peschiera del Garda. Quello della società della presidente Mary Denza è stato un lungo cammino iniziato con le qualificazioni del 16 maggio nella tappa del girone E, alla presenza degli esponenti della Fipav Salerno Massimo Pessolano, Antonio Bernardo e Luigi Senatore, del Presidente del CIP Campania Carmine Mellone. Cicatelli e compagni in questa prima fase incontrano le formazioni del Rotonda Volley e Sax Volley, vincendo entrambe le gare e centrando l’obiettivo. Alla Final Six è inserita nel Girone B, insieme a Fonte Roma EUR e Brembate di Sopra, classificandosi al secondo posto dietro Roma, mentre in semifinale si trova di fronte il Nola, squadra campione d’Italia in carica, che non lascia spazio al team della Presidente Mary Denza. Quindi, nella finale per il 3° e 4° posto, la compagine di coach Cicatelli non riesce a confermare quanto di buono fatto e cede per 3-1 al Cedacri Sitting Volley Gioco Parma. Un risultato più che onorevole quello raggiunto dalla società di Olevano sul Tusciano in occasione della sua prima partecipazione alle sfide decisive per l’assegnazione dello scudetto del sitting, nonché unica squadra della provincia di Salerno a disputare la massima serie. Ad accompagnare il Team VATC nella trasferta sulle rive del Garda, il Presidente del Comitato Fipav Territoriale di Salerno, Massimo Pessolano – “Grazie a voi ho vissuto un’esperienza che resterà indelebile nel mio cuore”. “Centrare un quarto posto su sei squadre al debutto in questa Final Six – dichiara il tecnico dei Lions – è un grandissimo risultato ed un punto di partenza per crescere e riprogrammare la nuova stagione, anche se non abbiamo ancora finito qui”. Infatti, è in programma la finale del Campionato Regionale in partita secca, in cui la Volley Academy T.C. affronterà proprio il Nola Città dei Gigli, che si è laureato Campione d’Italia, grazie al 3-0 rifilato al Fonte Roma Eur. Questo il roster della Volley Academy T.C.: Teodoro Cicatelli (allenatore/giocatore), Michele Fiscina (capitano), Manuel Cicatelli, Alessandro D’Amico, Vincenzo Bufano, Carmine Lanaro, Andrea Pinto, Corrado Santoriello, Antonello Gallone, Tommaso Di Marino, Raffaele Acone, Vlad Vasile Popa, Agostino Ferullo, Damiano Salicone, Marco Maruotto, Gianpiero Villano. Dirigenti: Sara Cicatelli, Angelica Giannini. Preparatrice atletica: Simona Di Lascio. Presidente: Mary Denza.

