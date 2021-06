Vito Coppola è Mister Italia Web

Ci sono altri due ragazzi della Campania che si sono piazzati tra i primi classificati nell’ultima selezione settimanale di Mister Italia Online. Il vincitore del titolo Mister Italia Web 1° classificato vive a Villaricca (NA) e si chiama Giuseppe Chianese, Vito Coppola di Eboli (SA) si è piazzato invece al 2° posto sempre nella sezione Mister Italia Web ovvero titoli assegnati da una commissione tecnica. Giuseppe ha 27 anni, è alto 186, è del segno dell’acquario, ha capelli e occhi castani. Vito, il 2° classificato ha 28 anni, capelli neri e occhi verdi, è alto 180, è del segno della bilancia ed è laureato in scienze delle attività motorie e sportive. Pratica la danza sportiva e il Thai boxe, si definisce ambizioso, determinato e charming. Il Mister Italia Web 3° classificato è Patrick Marson, 26enne di Pordenone. Oltre ai tre titoli assegnati dalla commissione tecnica sono stati assegnati anche Mister Italia Like 1°, 2° e 3° classificato, titoli assegnati sulla base dei like ricevuti sui social di Mister Italia. Marcos Antonio De Sousa, 30enne di origine brasiliana ora a Genova, con 925 like si è piazzato al 1° posto. Mister Italia Like 2° classificato, con 456 like, è Omar El Kholti 31enne di Rho (MI) e 3° classificato con 433 like è Isac Viel di Arba (PN). I tre Mister Web accedono alle fasi finali che si terranno in persona a Lignano Sabbiadoro (UD) a settembre mentre i tre Mister Like per potervi accedere, parteciperanno ad un casting online dove una giuria tecnica sceglierà i concorrenti da ammettere alle fasi nazionali. In attesa della manifestazione di Lignano Sabbiadoro che chiuderà la stagione, stanno per ripartire in varie regioni d’Italia le prime selezioni “live” dopo lo stop causato dal Covid. Il concorso Mister Italia è nato nel 1983 ed è collegato ai maggiori male beauty contest mondiali, è aperto a ragazzi dai 16 ai 33 anni di età che possono partecipare gratuitamente. Per iscriversi posso contattare l’organizzazione tramite Whatsapp al n° +39.331.8418444 oppure mediante i social di Mister Italia. C&S

