di Monica De Santis

“Viaggiare ma non essere mai partiti”. E’’ questo il tema dell’incontro con Davide Napoleone, autore, cantautore e produttore di origini campane, è nato e cresciuto a Capaccio - Paestum, trapiantato a Torino, che si è fatto conoscere e apprezzare grazie a singoli come “Anna è tornata” e “Lacrime a mare”, in programma domani alle 21.30 a palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento, nell’ambito della dodicesima edizione di “Segreti d’Autore”, il Festival ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi. Erika Noschese e Antonio Santoro dialogheranno con l’artista sul rapporto con le sue radici e sulla capacità di raccontarlo come spaccato di una storia collettiva dei giovani del Sud. Napoleone è uno dei personaggi più interessanti del nuovo panorama musicale italiano, capace com’è di fondere sapientemente il pop contemporaneo con il sound della nostra tradizione. Prima di dare vita al suo progetto artistico nel 2020, Davide ha alle spalle una florida carriera come autore per Sony Publishing Italy. Ha scritto numerosi brani per artisti affermati nel panorama musicale italiano, come il singolo “Solo per un po’”, incluso nell’album “Anime di carta” di Michele Bravi, certificato Oro e Best Performance ai Tim Mtv Awards 2017. Con le sue canzoni Napoleone vuole rievocare storie, luoghi e personaggi del passato e mantenendo le atmosfere della tradizione musicale campana. I primi tre singoli da lui pubblicati sono “Amalfi”, “Porta pacienza” e “Povera femmina”, ispirati alla vita del cantautore amalfitano Vito Manzo, scomparso prematuramente nel 1957. L’evento sarà preceduto dall’incontro dal titolo “Dopo la Terra dei Fuochi: buone pratiche per superare la crisi”. Con Michele Buonomo, componente del direttivo nazionale di Legambiente. L’ingresso è gratuito, ma su prenotazione e fino ad esaurimento posti, come avviene per tutti gli appuntamenti di “Segreti d’Autore”, Festival riconosciuto dal Ministero della Cultura e finanziato dalla Regione Campania, con Sessa Cilento comune capofila della manifestazione e la collaborazione della Provincia di Salerno. La prenotazione va effettuata all’indirizzo comunicazione@festivalsegretidautore.it. Si riceverà una mail di conferma che dovrà essere esibita, in forma cartacea o tramite cellulare, al personale del Festival.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia