“Vaccino anche a 40enni? Campania riceva più dosi”

di Erika Noschese

“La Campania riceva più dosi di vaccino perché abbiamo più 40enni, rispetto alle altre regioni”. Non accenna a placarsi la polemica tra il governatore Vincenzo De Luca e il commissario straordinario per l’emergenza, il generale Figliuolo. A scatenare ancora la querelle l’annuncio del commissario che da lunedì prossimo si aprono le prenotazioni anche per i 40enni. “Ho visto che ieri (mercoledì per chi legge ndr), e mi devo contenere con le parole perché la diplomazia non è fra le mie principali qualità, dal commissario nazionale si è detto “apriamo ai 40enni”. Se nelle altre regioni, Liguria, Veneto, Emilia vi erano più 80enni e 70enni, allora quando arriviamo ai 40enne, che sono di più in Campania, vuol dire che dovremmo avere più vaccini di altri, ma se ne sono dimenticati”, ha replicato il presidente di Palazzo Santa Lucia in visita all’ospedale di Caserta. Il governatore ha colto l’occasione per ribadire che “ancora oggi siamo a quasi 200mila dosi di vaccino in meno rispetto a quelli che dovremmo avere rispetto alla nostra popolazione. E’ vergognoso, è scandaloso. Ci è stato detto che recupereremo alcune decine di migliaia entro maggio, ma ancora oggi siamo a quasi 200mila in meno e questo condiziona la nostra campagna di vaccinazione.

