Ue e Italia a lutto: è morto il presidente David Sassoli

E’ morto all’età di 65 anni il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Soltanto lunedì era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. “Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli – ha annunciato il suo portavoce Roberto Cuillo – si è spento alle ore 01:15 dell’11 gennaio presso il CRO di Aviano (Pn) dove era ricoverato. intanto, l’Assemblea capitolina e’ aperta con minuto di silenzio in memoria del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli , morto nella notte a 65 anni ad Aviano in Friuli Venezia Giulia. “Purtroppo stanotte e’ venuto a mancare il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, un orgoglio italiano – ha detto la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli -. Esprimo a nome di tutta l’Aula le nostre piu’ sentite condoglianze alla famiglia, saremo pronti a ricordarlo in qualsiasi occasione

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia