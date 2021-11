Tutto pronto per il Giffoni jazz festival

di Monica De Santis

Il alzerà il prossimo 3 dicembre il sipario sull’edizione 2021 del Giffoni Jazz Festival che torna nella versione “invernale”. Il festival organizzato dall’Associazione DeArt Progetti, con la direzione artistica di Annamaria Fortuna, ha il sostegno della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura ed il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Giffoni Valle Piana, del Comune di Pontecagnano Faiano, della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, Il GJF 2021 è un evento interamente dedicato alla cultura e al linguaggio jazz, alla tradizione e ai nuovi linguaggi riguardanti la musica elettronica, alle contaminazioni. Un Festival musicale ricco di concerti, jam session, masterclass, laboratori didattici, approfondimenti con momenti creativi e ricreativi, il cui obiettivo è favorire la formazione di giovani artisti, ospitando musicisti di fama internazionale con progetti culturali d’alto calibro. Per questa terza edizione il ricco cartellone prevede ben quindici concerti, sei presentazioni esclusive di album, una mostra fotografica, un convegno, quattro presentazioni di libri, laboratori didattici e quattro masterclass per basso, batteria, pianoforte, voce. Si parte come detto il 3 dicembre presso Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano alle ore 21 con il Trio di Salerno e alle 22,30 Walter Ricci feat. S. & G. Collective. Il 4 dicembrepresso Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano Masterclass “Voce” alle ore 10.00 con Mario Rosini e alle 21.00 Virginia Sorrentino & Ciro Caravano 4ET, mentre alle ore 22.30 Mario Rosini 5ET presso Borgo Medievale di Terravecchia ore 18.00 Presentazione album “The Survival of Consciousness” di Blue Channel presso Biblioteca Comunale “A. Gatto” presso il MAP Presentazione libro ore 19:00 “Stili e tecniche dei grandi chitarristi” di Carlo Fimiani. Il 5 dicembre presso Borgo Medievale di Terravecchia alle ore 12.00 Presentazione album “It’s Right” di Gennaro Ferraro 4ET, ore 18.00 Presentazione album “Do you Groove?” di Enzo Anastasio e Federico Luongo Project, presso Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano ore 19 Presentazione mostra Incontro con i fotografi Antonio Bergamino, Michele Mari e Francesco Truono, ore 21.00 Presentazione album “In the Night” di Gabriella Di Capua, ore 22.30 Helen Tesfazghi & Elio Coppola Trio guest Daniele Scannapieco. Il 6 dicembre presso Istituto “Don Milani” di Giffoni Valle Piana Laboratorio ore 9:00 DrumCircle a cura del M° Francesco Fasanaro. Il 7 dicembre presso Biblioteca Comunale “A. Gatto” presso il Map Presentazione libro ore 18 “Jazz Napoletano” Edizioni Volonte’ & Co. di Antonio Onorato con il Prof. Mario Monteleone. Modera Valeria Saggese. Alle ore 19:30 Amip (Associazione Malati di Ipertensione Polmonare) e Presentazione libro “Ho visto persone attraversare le Ande” Diario di un medico di Francesco Parisi presso Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano, ore 21 Presentazione album “Nemesi” di Illogic Trio ore 22.30 Presentazione album “Blu” di Igor Caiazza feat. Javier Girotto. L’8 dicembre presso Borgo Medievale di Terravecchia 11.30 Casanova Swing Band guest Stefano Giuliano presso Museo Archeologico di Pontecagnano Masterclass “piano” ore 9.30 con Danilo Rea Masterclass “basso” ore 10 con Massimo Moriconi Masterclass “batteria” ore 11.30 con Alfredo Golino presso Biblioteca Comunale “A. Gatto” presso il MAP Presentazione libro ore 19 “Il silenzio che c’è fuori” di Riccardo Piccirillo presso Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano ore 21 Travel Sc (G. Santimone e D. Cantarella) ore 22.30 Danilo Rea, Massimo Moriconi, Alfredo Golino in Tre per Una “Omaggio a Mina”. Il 9 dicembre presso Borgo Medievale di Terravecchia ore 18 Trio Malinconio, Diego De Silva (voce recitante), Stefano Giuliano (sassofono) e Aldo Vigorito (contrabbasso). Dal 3 all’8 dicembre presso Museo Archeologico di Pontecagnano Mostra fotografica a cura dell’Associazione Culturale “Sophia”

