Torquato: “L’errore di metodo e la mancanza di decenza politica”

di Pina Ferro

“Come non fossero bastati i ripetuti attacchi (fino a qualche insulto) alla Amministrazione e a suoi esponenti, in questi mesi recenti; come non fosse bastato il tentativo di boicottare il consiglio comunale dell’altro ieri entrando appositamente e platealmente in aula solo dopo che altri, opposizione compresa, avevano garantito il numero legale; come non fosse bastato l’attacco scomposto e ripetuto del Consigliere Giordano al sottoscritto”. Il sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato affida alla sua pagina social lo sfogo – replica a quanto fatto da Nocera Coraggiosa.

