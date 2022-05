Tipicità e artigianato d’eccellenza

di Alessandro Faggiano

Taglio del nastro per la fiera enogastronomica e dell’artigianato “Gusto Italia”, organizzata da Italia Eventi in collaborazione con l’UNOE (Unione degli Organizzatori di Eventi) e Confagricolutra, con il patrocinio del Comune di Salerno, della Camera di Commercio di Salerno e del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni. Nonostante le alte temperature (nel pomeriggio si sono toccate punte di 28 gradi), non sono mancati i turisti che si sono avvicinati ai ventuno stand disposti in Piazza della Concordia. All’inaugurazione erano presenti, in rappresentanza del Comune di Salerno, il sindaco Vincenzo Napoli, l’assessore al Turismo e alle Attività Produttive Alessandro Ferrara e il consigliere comunale Fabio Polverino. Presente anche l’onorevole Piero De Luca, che ha voluto presenziare questo importante appuntamento. A fare da cicerone, il vicepresidente di UNOE e presidente di Italia Eventi, Giuseppe Lupo, che ha fatto un excursus attraverso i 21 stand e le 6 Regioni rappresentate. “Per noi è un piacere tornare a Salerno dopo tre anni di stop a causa della pandemia. Si tratta di un gradito ritorno. Non solo eccellenze tipiche enogastronomiche ma anche di artigianato. Cerchiamo di trovare sempre produttori tra i più qualificati di ogni Regione. In primis vorrei ringraziare l’assessore al Turismo Alessandro Ferrara perché ci ha dato la possibilità di tornare qui. Ringrazio anche il Sindaco Vincenzo Napoli e l’assessore Natella che hanno dato la loro disponibilità e si sono messi a disposizione. Pur avendo scelto una giornata insolitamente calda per il periodo, va detto che tanti turisti, già da questa mattina si sono soffermati per conoscere le eccellenze del territorio, mostrando un grande interesse. Poi sicuramente per la giornata di domenica influirà la partita della Salernitana, che ci auguriamo di cuore che rimanga in serie A, e speriamo di poter festeggiare insieme. Vorrei aggiungere che dopo aver fatto tappa qui a Salerno, porteremo la fiera prima a Pompeii, poi in Basilicata e infine, a giugno, andremo all’ex tabacchificio Capasso di Paestum. Poi, da luglio, ci muoveremo lungo la costiera amalfitana. Alla domanda su quando tornerà a far visita a Salerno, Lupo si augura di “poter tornare per fine anno, per portare la festa del cioccolato: il chocoland in tour. Noi lo facciamo nelle principali città italiane e ancora non lo abbiamo riproposto a Salerno dopo la pandemia. Quello è il prossimo evento che ci auguriamo di portare in città.” Grande soddisfazione anche per il sindaco Napoli, che come Giuseppe Lupo ringrazia l’assessore Ferrara per aver lanciato la proposta “che è stata accolta subito in modo favorevole dalla Giunta Comunale. Abbiamo già visto dei turisti interessati. Sono iniziative che fanno fare amicizia, creano legami, incuriosiscono e danno voglia di far conoscere sempre di più della nostra terra.” Anche l’assessore Ferrara ha speso parole di encomio per l’organizzazione e la sinergia con cui il progetto è stato portato avanti. “È da questa sinergia, tra gli Enti Pubblici e organizzazioni, imprenditori e associazioni del privato, che possono nascere grandi risultati. Una fiera che porta valore aggiunto alla città e che rilancia future collaborazioni per l’organizzazione di eventi del comparto enogastronomico. È una delle nostre grandi eccellenze, invidiate in tutto il mondo, e dobbiamo valorizzare questi prodotti, farli conoscere e renderli parte integrante del brand Salerno. Inoltre, in queste fiere si possono creare sinergie importanti tra produttori e artigiani di varie Regioni. Anche questo è un elemento da non sottovalutare. Sicuramente stiamo andando nella giusta direzione, lavorando su più fronti e senza fermarci. I risultati stanno arrivando.” Come anticipato, la fiera sarà visitabile fino alla mezzanotte di domenica 22 maggio. Oltre agli stand, sarà possibile partecipare a quelli che sono stati chiamati i “laboratori del gusto”, ovvero delle dimostrazioni pratiche di lavorazione di piatti e prodotti tipici. I laboratori inizieranno ogni giorno alle ore 19:00 e la cui conduzione sarà affidata alla giornalista gastronomica Antonella Petitti. Per la giornata inaugurale, il sommelier Andrea Moscariello ha offerto una degustazione guidata che ha permesso, agli avventori, di diventare “sommelier per una sera”. Oggi, invece, spazio al pizzaiolo Giuseppe Maglione, che presenta la pizza dedicata al carciofo bianco del Tanagro. Proprio il carciofo bianco è il grande protagonista gastronomico di questa edizione di “Gusto Italia”, avendo uno stand dedicato. Oltre ai laboratori, si ricorda che per questi tre restanti giorni di fiera si terranno degli spettacoli, sia teatrali che musicali, che intratterranno cittadini e turisti. Ad animare queste serate ci sarà la compagnia teatrale “La Baracca dei Buffoni” e il gruppo di musica popolare “Bellizzica”. I primi si esibiranno in tre spettacoli. Quest’oggi, portano in scena, alle ore 20:00, “Il fachiro e il professore”. A seguire, alle 21:30, sarà il turno dei Bellizzica.

