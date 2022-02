“Sognando un gol”: la S.S.D. Polisportiva La Filanda entra nella famiglia DCPS

“Sognando un gol”, è una progettualità portata avanti con competenza, professionalità e passione dalla S.S.D. Polisportiva La Filanda, con lo scopo di creare opportunità di gioco, e nello specifico del gioco del calcio, per bambini con disturbo dello spettro autistico.

“Un riconoscimento questo, che forse non significa tanto per gli amanti delle statistiche, ma invece ha per noi un grande valore, per una società che da anni ha intrapreso un percorso di inclusione e responsabilità sociale davvero prioritario. Una strategia seria e strutturata che punta ad aumentare il contributo dato alla propria comunità e coinvolgere sempre più ragazzi e famiglie, per i quali forse l’esperienza sportiva vale più di uno scudetto o di una champions league. Un sentito ringraziamento va al Presidente Comitato Regionale Campano FIGC- LND Carmine Zigarelli, per aver riconosciuto nella nostra progettualità un grande valore per tutto il territorio regionale e soprattutto per la condivisione di quei capisaldi fondamentali per avere un impatto positivo: impiegare i valori dello sport per contribuire allo sviluppo delle nuove generazioni e della società, promuovere rispetto, condivisione e inclusione sociale, dando visibilità a quanto con enorme sacrificio e dedizione viene svolto sul manto verde dai nostri tecnici ed esperti, al fine di creare un ambiente cucito su misura per ragazzi con esigenze speciali. Ringraziamo vivamente per il supporto e per l’accoglienza la FIGC Divisione Calcio Paralmpico e Sperimentale”. Lo dichiara la dott.ssa Leonilda Renzullo, Presidente SSD Polisportiva La Filanda.

“Siamo gioiosi che la SSD Polisportiva La Filanda sia non solo una nostra affiliata, ma da qualche giorno anche della FIGC Divisione Calcio Paralmpico e Sperimentale. Mi congratulo con la Presidente Leonilda Renzullo e con tutto il suo eccellente staff, per la rilevante progettualità inclusiva che stanno portando avanti con grande dedizione ed elevata competenza, donando sorrisi a tanti bimbi speciali e alle loro famiglie. Siamo in prima linea per dare il nostro contributo come Campania allo sviluppo del calcio paralimpico, perchè il calcio è di tutti, perchè il calcio deve sapere includere ed ascoltare, perchè vogliamo fattivamente contribuire a promuovere una cultura basata sulla valorizzazione delle differenze. Ringrazio il il Presidente della Divisione Calcio Paralmpico e Sperimentale Franco Carraro e il Presidente FIGC Gabriele Gravina, perchè con fatti concreti stanno realizzando un grandioso lavoro su tutti i territori per l’ attività paralimpica”. Lo dichiara il Presidente del C.R. Campania F.I.G.C. – L.N.D., dott. Carmine Zigarelli.

