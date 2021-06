“Serve un fronte comune per superare questa crisi, valorizzando nostre eccellenze”

C’era anche il segretario regionale della Lega Campania, il parlamentare Valentino Grant, ieri mattina a Positano, con il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia per incontrare i sindaci e gli imprenditori della costiera amalfitana e sorrentina e fare il punto della situazione sulla ripartenza e sul settore turistico, colpito fortemente dalla pandemia. “Serve un fronte comune per superare questa crisi, valorizzando le eccellenze dei nostri territori – ha dichiarato il parlamentare della Lega – Il sud riparte dal turismo con quel coraggio e quella capacità di rialzarsi, tipica delle donne e degli uomini del Mezzogiorno! Congratulazioni alle fasce tricolore per tutto quello che i loro territori! Noi non molliamo! Si riparte, insieme”.

