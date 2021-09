Serracchiani a Salerno: “Siamo perno importante nel centro sinistra”

Una visita, quella delle capogruppo di Camera e Senato del Pd, molto importante che “dà il segnale di un attenzione forte da parte del Pd che è arrivata in questi anni e continuerà ad arrivare nei confronti della città di Salerno e di tutto il Mezzogiorno. I comuni saranno decisivi nella possibilità di utilizzare queste risorse”. A dirlo il vice capogruppo del Pd alla Camera dei Deputati Piero De Luca, ieri mattina nel corso della visita alla Casa Albergo “Immacolata Concezione”, a Salerno, con la capogruppo del Pd al Senato Simona Malpezzi e la capogruppo del Pd alla Camera dei Deputati Debora Serracchiani e con il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. “È bene avere alla guida dei nostri comuni – ha aggiunto De Luca – figure istituzionali capaci, competenti, seri, in grado di utilizzare questa opportunità storica per ricostruire i nostri territori dopo la pandemia e rilanciare un profilo essenziale che è quello dell’attenzione e la cura delle persona. Grande attenzione, quindi, alle politiche sociali e grande attenzione al Sud. Speriamo che a Salerno continueremo ad avere una amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Napoli che potrà continuare a porre Salerno all’ avanguardia sul profilo dell’attenzione e la cura delle persone, agli anziani, ai bambini, alle famiglie”. Secondo Malpezzi, in risposta alle polemiche avanzate dalla Meloni, in visita proprio a Salerno, “Dobbiamo solo ricordare a Meloni e anche ai leghisti che se ci fossero stati solo loro, l’Italia oggi non avrebbe neanche l’opportunità di giocarsi questa sfida del Recovery perché loro in Europa hanno detto di no a quelli che sono i finanziamenti. Noi oggi abbiamo bisogno di continuare con la buona amministrazione e con amministratori locali che siano in grado difendere efficaci i finanziamenti che arriveranno”. E proprio sulle critiche avanzate dalla Meloni, la capogruppo Pd ha così risposto: “Dovrebbe vedere com’è stata amministrata e cos’è questa città”. La capogruppo del Pd alla Camera dei Deputati, Deborah Serracchiani, in merito alle prossime elezioni amministrative ha dichiarato che i dem sono “un perno importante nel campo del centro sinistra, abbiamo l’obiettivo e l’ambizione di allargare questo campo. Oltre alla volontà di mantenere la buona amministrazione lì dove già siamo stati al governo e di riconquistare altre amministrazioni perché sentiamo la necessità di fare un enorme investimento su un nuovo modello di sviluppo, proprio partendo dal Sud, Salerno, Napoli, la Campania è assolutamente necessario che siano protagonisti”. E poi l’elogio alla gestione del Comune di Salerno che, secondo la Serracchiani “ha una storia straordinaria di attenzione alla persona. Si è fatto molto in questi anni e l’obiettivo è quello di continuare e fare molto di più e meglio. Le risorse europee a cui il Comune di Salerno è sempre stato molto attento saranno un volano importante”. Tra i temi affrontati anche la questione green pass: “Noi siamo assolutamente compatti rispetto al certificato verde. Gli unici che stanno tenendo una posizione assolutamente coerente. Chi sta mettendo a rischio tutto è la Lega con le ambiguità”, ha infatti detto la capogruppo del Pd al Senato Simona Malpezzi, a margine della visita alla Casa Albergo “Immacolata Concezione”. “Noi – ha spiegato la Malpezzi – riteniamo che anche tutti i prossimi provvedimenti che riguarderanno l’estensione del Green pass, che significano mettere in sicurezza il nostro Paese, consentire la sicurezza anche di un anno scolastico più sereno per i nostri ragazzi, ci dovrebbe vedere tutti alleati e parlare con una voce sola rispetto a questo tema. Probabilmente, chi ancora ieri si è astenuto rispetto a determinati voti, è perché sta strizzando l’occhio ad alcuni elettori durante la campagna elettorale. Non si fa campagna elettorale sulla salute dei cittadini. Poi ci sono i bravi amministratori che devono risolvere i problemi che altri hanno provocato”.

