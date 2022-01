Scuole chiuse a Gioi e Perito

A Gioi scuole chiuse con un provvedimento del sindaco Maria Teresa Scarpa che fa specifiche precisazioni rispetto a quanto già previsto dal governatore De Luca. L’ordinanza é stata concordata con tutti i sindaci dei Comuni rientranti nell’IC di Gioi (Magliano, Orria, Perito e Stio) al fine di predisporre un piano di rientro nel caso in cui dovesse decadere l’Ordinanza n 1 emessa dalla Regione Campania con cui si stabilisce la chiusura delle scuole dell’Infanzia, Primaria e secondaria di primo grado fino al 29 gennaio. “Di fronte ad uno scenario di incertezza, appare infatti prioritario offrire stabilità e sicurezza alla cittadinanza e per questo tutte le Amministrazioni e la Direzione Didattica stanno collaborando in vista di un futuro rientro a scuola organizzando uno specifico screening dedicato agli alunni, al personale docente e ATA”, fanno sapere da palazzo di città.

