Sciopero degli studenti delle superiori

Sono circa una cinquantina le scuole superiori della Campania che questa mattina non vedranno tornare i loro studenti in classe. Oltre a quelle che sono state chiuse dalle ordinanze dei sindaci, infatti altre scuole hanno visto i propri studenti organizzarsi attraverso i social per disertare la scuola. Uno sciopero organizzato a distanza per chiedere la riattivazione della Dad. Il 94% degli studenti, stando ad un sondaggio effettuato dal coordinamento regionale delle consulte degli studenti infatti crede che la DaD sia necessaria per abbassare il tasso dei contagi. Sul gruppo Instagram sciopero delle superiori gli organizzatori hanno pubblicato una parte delle scuole che hanno aderito alla manifestazione di oggi. Tra queste spiccano il liceo Severi di Salerno e l’Enzo Ferrari di Battipaglia. Ma la lista è molto lunga e sembra si possa allungare ancora, con altri istituti che sceglieranno di aderire oppure singole classi. Gli studenti non si sentono sicuri anche perché la maggior parte della popolazione studentesca è pendolare e tutt’oggi segnalano l’assenza del personale preposto al controllo dei certificati verdi e dell’uso della mascherina a bordo dei trasporti pubblici locali. Quindi oggi non saranno in classe, ma al tempo stesso chiederanno ai docenti di potersi collegare in Dad per svolgere regolarmente lezione. Insieme alle scuole di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento, si uniscono, come detto molte scuole di Salerno (Cilento, Battipaglia, Salerno centro, Valle dell’Irno ed anche Agro-Nocerino-Sarnese).

