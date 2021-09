Savastano: “Lotta al covid e politiche sociali. Ok del Governo”

“La Regione Campania ed il Comune di Salerno hanno dato un contributo decisivo nella lotta alla pandemia ed alle sue conseguenze economiche e sociali. Abbiamo messo in campo risorse e servizi per non lasciare nessuno solo”. Così l’assessore Savastano, fa un punto sull’emergenza covid a Salerno “Dopo aver fronteggiato la prima ondata con la predisposizione di covid hospital e di covid center ed il sostegno economico alle famiglie ed alle imprese in difficoltà, la Regione Campania ed il Comune di Salerno hanno realizzato una campagna vaccinale con numeri da record. Salerno può vantare percentuali altissime di adesione alla campagna vaccinale. La scelta del Presidente De Luca di puntare sul covid free nelle zone a più alta vocazione turistica ha permesso a tutto il settore di vivere una stagione sold out con importanti ricadute economiche ed occupazionali. La battaglia contro il Covid 19, i cui risultati straordinari sono stati apprezzati anche dal Governo e dal Sottosegretario Sileri, non ci ha fatto abbassare la guardia sulle politiche sociali. Asili nido, centri per disabili, case di riposo per anziani, sostegni alle famiglie ed alle persone in difficoltà, accoglienza migranti, centri anti violenza di genere rappresentano una voce rilevante del nostro bilancio che sviluppiamo in sinergia con una rete di realtà del Terzo Settore tali da consentire una presenza capillare.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia