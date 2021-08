Salvatore Gagliano: “Il nome della Costa d’Amalfi sulle maglie della Salernitana”

di Monica De Santis

“Scriviamo il nome Costa d’Amalfi sulle maglie Granata” è questo l’appello lanciato nella giornata di ieri da Salvatore Gagliano. Un appello rivolto a tutti gli Operatori Turistici della Costiera Amalfitana, per aiuare la società granata e al tempo steso per promozionare in tutt’Italia il nome della costiera. La proposta di Salvatore Gaglianno è stata fatta dopo che Generale Ugo Marchetti, Amministratore unico della Salernitana 1919, di recente promossa in Serie A dopo anni purgatorio in serie B, aveva lanciato un primo invito agli imprenditori locali. Così Salvatore Gagliano, già Consigliere Federale e Presidente della F.I.G.C. Campania che ha pensato di rispondere all’invito con un appello agli imprenditori della Costiera… “Penso che la Salernitana rappresenti un bene prezioso non solo per la Città di Salerno, ma anche per l’intera Provincia, con un concreto beneficio per il ritorno della società Granata nella massima Serie”. Scrive Gagliano nella sua lettera ai colleghi imprenditori e poi prosegue… “Per cui noi tutti, compatibilmente con le proprie possibilità, dovremmo promuovere iniziative concrete con l’intento di dimostrare il nostro legame con la squadra della nostra splendida Provincia”. Ecco perchè nella qualità di operatore turistico della Costiera Amalfitana, Salvatore Gagliano lancia un appello indistintamente a tutti gli altri operatori della Costiera Amalfitana. Un appello chiaro e deciso per il bene della squadra: “Impegniamoci affinché il nome Costa D’Amalfi possa apparire sulle varie maglie della Salernitana 1919, presentate nella giornata di ieri. Ritengo difatti, – prosegue l’imprenditore – dopo questo periodo nebuloso del COVID, che indiscutibilmente ha arrecato non pochi danni all’economia dell’intera Costiera Amalfitana, che questa iniziativa potrebbe apparire sia come un’ottima occasione per essere vicini al nuovo assetto societario, che da qui a poco presumibilmente si insedierà, sia per rilanciare ancora di più nel mondo intero, l’immagine ed il buon nome della Costa D’Amalfi”. Ed ancora Gagliano nella sua nota precisa che… “Ricordo a tutti che le gare del massimo campionato Italiano sono seguite in tutto il mondo, per cui il ritorno d’immagine di certo potrebbe risultare un bel vantaggio, facendo ritornare la divina Costa alle frequentazioni di sempre. Nel caso il tutto dovesse riscontrare il consenso dei vari primi cittadini della Costiera, da Positano a Vietri sul mare, si potrebbero coinvolgere nell’iniziativa gli Albergatori, i Ristoratori, Bar e note Pasticcerie, Case Vacanze, B & B ed altri in generale. – Salvatore Gagliano conclude il suo invito agli imprenditori della Divina Costiera – Con l’aiuto di tutti potrebbe essere lanciato un bel progetto, in tempi relativamente brevi, con l’auspicio di poter rilanciare definitivamente, ai livelli che merita, il buon nome della Nostra meravigliosa Costa, sia nell’intero nostro Paese, che in Europa e nel mondo intero. Colleghi operatori crediamoci! Con un piccolo sacrificio di noi tutti potrebbe essere raggiunto un grande risultato!”

