Salernitana su Pinamonti, sogno Mertens

di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana è sempre più la protagonista assoluta del mercato degli attaccanti. Dopo aver ingaggiato Federico Bonazzoli a titolo definitivo dalla Sampdoria (questa mattina svolgerà le visite mediche e si aggregherà al gruppo a Salerno), il ds Morgan De Sanctis è tornato all’assalto di Piatek dell’Herta Berlino e di Maupay del Brighton, ha strappato il sì dell’Inter per Andrea Pinamonti ed ha gettato le basi per una trattativa a dir poco clamorosa, quella per l’ex bandiera del Napoli Dries “Ciro” Mertens. Ovviamente non tutti questi obiettivi approderanno alla corte di Davide Nicola ma è palese l’intenzione di consegnare al tecnico, dopo Botheim, Valencia e, appunto, Bonazzoli, almeno altri due attaccanti di grandissimo livello. INTRIGO PINAMONTI L’Inter ha accettato la proposta di acquisto di Pinamonti da parte della Salernitana: 20 milioni cash più il diritto di recompra tra un anno a favore del club nerazzurro i termini dell’accordo raggiunto ieri. L’attaccante però continua a rimanere in attesa di una big: dopo essere stato sedotto ed abbandonato dall’Atalanta, Pinamonti spera nella chiamata del Sassuolo, che ha appena ceduto Scamacca al West Ham, o del Torino, che deve sostituire Belotti. La Salernitana, insomma, rappresenta l’ultima opzione. De Sanctis però lo aspetta ma lo farà finchè non troverà un sostituto, che potrebbe essere Piatek. PIATEK, IL BORUSSIA SI DEFILA Il Borussia Dortmund era entrato in concorrenza con la Salernitana per il polacco ma ieri il club giallonero ha chiesto all’Inter Dzeko e sembra essersi leggermente defilato. Un assist per la Salernitana che è pronta a chiudere per il prestito dell’ex Milan e Fiorentina con obbligo di riscatto. Rilancio anche con il Brighton per Maupay ma il club inglese rimane fermo sulla prima richiesta, ovvero 15 milioni sull’unghia, una valutazione ritenuta eccessiva da De Sanctis. E così è nata quasi per caso la pazza idea Mertens. PAZZA IDEA MERTENS Appena svincolatosi dal Napoli, “Ciro” rimane legatissimo alla città partenopea e vorrebbe rimanere almeno per qualche altra stagione in Italia. Mertens ha già rifiutato l’Anderlecht ed un paio di clubs arabi, ma non si è accordato con la Lazio del suo mentore Sarri, così si è inserita la Salernitana che ha proposto un biennale con un ingaggio importante. Per ora è solo un pour parler ma non è da escludere che, di qui a poco, possa tramutarsi in qualcosa di più concreto. DJURICIC IN ARRIVO Intanto è quasi certo anche l’ingaggio di Filip Djuricic che già due giorni fa ha trovato un accordo di massima con la Salernitana. Anche lui, come Bonazzoli, dovrebbe arrivare a Salerno nelle prossime ore.

