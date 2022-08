Salernitana, Galliani molla Mazzocchi

di Marco De Martino

SALERNO – Quando una vecchia volpe come Adriano Galliani rilascia una dichiarazione, soprattutto sul tema del mercato, bisogna prenderla con il beneficio del dubbio. L’Ad del Monza, intercettato in Costiera Amalfitana dai colleghi del Tg Sport di Lira Tv, ha infatti chiuso, almeno a parole, il caso Mazzocchi: «E’ un buonissimo giocatore, ma resterà alla Salernitana», ha affermato Galliani. Una frase che ha rincuorato i tifosi granata ma certamente non De Sanctis, il quale continua ad attendere un segnale dal calciatore dopo la querelle che l’ha visto coinvolto. In giornata potrebbero esserci sviluppi visto che la squadra riprenderà gli allenamenti e Mazzocchi dovrà rimettersi agli ordini di Nicola in vista del match contro il Parma. Per lui, alla finestra, resta il Monza ma, più defilato, anche il Torino. UN ALTRO RITORNO? Dopo Kastanos, che ha firmato un quadriennale e che da oggi sarà a disposizione di Nicola, il centrocampo granata potrebbe accogliere un’altra vecchia conoscenza. Jean Daniel Akpa Akprò infatti è stato messo fuori rosa dalla Lazio, in attesa di una sistemazione sul mercato che potrebbe essere proprio la Salernitana. L’entourage dell’ivoriano l’ha offerto al club granata, con De Sanctis che ha preso atto della volontà del centrocampista di tornare ma che dovrà ascoltare Nicola e soprattutto Iervolino circa la fattibilità dell’operazione. Il ds granata, per il momento, per rinforzare la squadra sembra più orientato verso il mercato estero, ed in particolare quello tedesco. RINFORZI DALLA BUNDESLIGA Dopo aver parlato a lungo di Piatek, con l’Herta Berlino si è toccato anche l’argomento Lukebakio. L’attaccante belga è stato sondato da De Sanctis: classe 1997, nazionale belga, Dodi Lukebakio è un profilo molto interessante ma che ha deluso in parte le attese degli scout dopo un avvio di carriera folgorante. Per l’attacco Maupay del Brighton, Yazici del Lille ed il sogno Mertens restano delle piste importanti. Sempre in Bundesliga De Sanctis ha allacciato contatti con l’Eintrach Francoforte per il centrocampista Hrustic. Australiano, ma con origini bosniache e rumene, il classe 1996 andrà in scadenza tra un anno e potrebbe lasciare i campioni di Europa League per tentare la fortuna in Italia. CERCASI DIFENSORE Oltre al centrocampo ed all’attacco la Salernitana deve colmare anche la casella del difensore centrale lasciata vuota dagli infortunati Lovato e Radovanovic. Tanti i profili, soprattutto stranieri, proposti a De Sanctis in queste ore ma Nicola preferirebbe un elemento che conosce già bene il campionato di serie A per lanciarlo, vista l’emergenza, subito tra i titolari.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia