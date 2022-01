Salernitana, finalmente si ricomincia

di Marco De Martino

Prima volta in campo in questo 2022, prima volta in campo Tre settimane dopo l’umiliante 0-5 interno con l’Inter e, soprattutto, prima volta in campo sotto la nuova gestione targata Danilo Iervolino, per la Salernitana. A Verona gli uomini di Stefano Colantuono, si presenteranno falcidiati dalle assenze a causa dei contagi al covid della trasferta di Udine e che hanno fatto saltare ai Granata proprio il match con i Friuliani e, appena 3 giorni fa, quello previsto all’Arechi contro il Venezia. Dopo il giro di vite della Lega a, corroborato dalle sentenze di ieri del Tar della Campania, Piemonte e Friuli, a partire da oggi si ricomincerà a giocare, anche se con formazioni ampiamente condizionate dalle emergenze da. La Salernitana si presenterà al Bentegodi con almeno otto assenze dovute alle positività al covid, sempre che il giro di tamponi effettuato ieri sera non riservi ulteriori sgradite sorprese questa mattina, poco prima della partenza in aereo alla volta di Verona. Volendo considerare il bicchiere mezzo pieno, Colantuono ormai è abituato a convivere con l’emergenza e farà, ancora una volta, di necessità virtù. L’undici che affronterà in Verona a sua volta decimato dalle assenze ( sono Ben 10 gialloblù positivi al Covid) dovrebbe prevedere Fiorillo ancora una volta tra i pali, difeso da una linea 4 composta da Veselli e Delli Carru sulle corsie esterne e da Gaglioko e Gyomber al centro. A metà campo dovrebbe tornare titolare dopo una lunga assenza per infortunio Mamadou Coulibaly accanto a Kastanos, con Zortea e Kechrida cursori laterali. In avanti spazio al tandem Djuric-Bonazzoli, con Gondo pronto a scalzare uno dei due in extremis Ad ogni modo, chiunque scenderà in campo dovrà dimostrare di poter restare in questo gruppo fino a maggio per provare a contribuire al miracolo salvezza. D’altronde Iervolino e … Sabatini attendono risposte

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia