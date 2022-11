Salernitana all’esame di maturità

di Marco De Martino

SALERNO – Ultimo appuntamento del 2022 all’Arechi per la Salernitana, che affronta una Cremonese assetata di punti in uno scontro diretto che è paragonabile ad un esame di maturità. La vittoria dell’Olimpico contro la Lazio è uno splendido capitolo della storia recente del club granata che però va subito archiviato. Troppo recente è la lezione subita in casa dal Lecce la settimana successiva all’esaltante pareggio ottenuto sul campo della Juventus per pensare di sottovalutare un impegno solo sulla carta abbordabile. La Cremonese di Alvini è, sì, ultima in classifica ed ancora all’asciutto di vittorie ma è una squadra viva, frizzante, che ha messo in difficoltà compagini del calibro di Udinese, Napoli ed Atalanta. Insomma, l’impegno di questo pomeriggio, l’ultimo casalingo di questo esaltante 2022, non andrà assolutamente preso sottogamba perché così facendo si rischierebbe di gettare alle ortiche quanto di buono fatto in queste prime dodici giornate di campionato. La Salernitana, battendo la Cremo, avrebbe infatti la possibilità di avvicinarsi a quota 20 punti, un traguardo volante fondamentale per arrivare al nuovo anno, dopo i mondiali e con il mercato invernale in corso, con ambizioni rinnovate e nuove prospettive. L’innalzamento dell’asticella passa da imprese titaniche come quella realizzata all’Olimpico ma anche dalla regolarità di risultati ottenuti contro le cosiddette piccole, soprattutto quando si gioca tra le mura amiche. All’Arechi la Salernitana ha ottenuto già tre successi importanti contro altrettante dirette concorrenti per la salvezza, Sampdoria, Hellas Verona e Spezia, ma ha commesso anche un passo falso e mezzo sempre con squadre sulla carta alla portata come Lecce ed Empoli. Vincere contro la Cremonese, con ogni probabilità, scaverebbe un solco incolmabile con la zona retrocessione che, rispetto a quanto accaduto un anno fa quando regnava l’equilibrio, sembra già essere abbastanza delineata. Mettere ora fieno in cascina servirà anche per affrontare la fase discendente della stagione con maggiore serenità, visto che dopo il mondiale e con la campagna trasferimenti riaperta bisognerà affrontare un campionato probabilmente molto diverso da quello attuale. Insomma, questo pomeriggio bisognerà portare a casa l’intera posta in palio per allungare il momento magico anche in vista della doppia insidiosa trasferta di Firenze e Monza.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia