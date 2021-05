Rissa e tentata violenza sessuale, il sindaco chiama il Prefetto

Rissa e violenza sessuale, il sindaco chiama il prefetto. Il primo cittadino Zuottolo ha chiesto la convocazione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. Il sindaco di San Marzano sul Sarno, Carmela Zuottolo, ha chiesto al prefetto di Salerno, Francesco Russo, la convocazione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. La richiesta arriva a poche ore da due episodi di cronaca che hanno scosso significativamente i cittadini e che hanno creato una profonda sensazione di insicurezza. Il sindaco Zuottolo fa riferimento ad una rissa scoppiata tra un gruppo di extracomunitari in pieno centro e ad un tentativo di violenza sessuale nei confronti di una minorenne presa di mira da un giovane nord africano, episodio denunciato dalla famiglia della ragazza ai carabinieri….

