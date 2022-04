Rifornivano di droga Salerno e provincia: condannati

di Pina Ferro

Fornivano la droga a diversi quartieri di Salerno, inflitti 17 anni e 4 mesi di reclusione a Luca Franceschelli, 34 anni, residente a Salerno ritenuto il promotore dell’organizzazione dedita allo spaccio. Franceschelli si occupava di individuare i canali di rifornimento disponeva dell’assegnazione e controllo delle piazze di spaccio seguiva la contabilità dei crediti da incassare. Nella giornata di ieri, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno Giandomenico D’Agostino ha emesso la sentenza per i 42 imputati che hanno scelto di essere giudicati conil rito dell’Abbreviato. Oltre a Franceschelli sono stati inflitti: 4 anni e 2 mesi ad Agostino Abate, 28 anni, gestore della piazza di Matierno; 3 anni a Francesco Cafaro 33 anni, residente a Pellezzano; 2 anni e 10 mesi a Rocco Cafaro 33 anni, residente a Salerno gestore della piazza di Pellezzano; 6 anni e 10 mesi a Carmine Caputo 27 anni, residente a Salerno, gestore della piazza di Fratte; 15 anni e 6 mesi a Emilio Ciaglia 44 anni, residente a Salerno, gestore della piazza di spaccio di Pastena /Mercatello; 1 anno e 4 mesi a Raffaele Cocci; 6 anni e 10 mesi a Roberto Consiglio 41 anni, residente a Salerno; 6 annni e 10 mesi a Donato Bernardo Criscuoli 27 anni, alias “O Puorc” residente a Salerno, gestore della piazza di Ogliara; 2 anni e 10 mesi a Raffaele Crispino; 4 anni e 10 mesi a Giuseppe D’Auria 29 anni, residente a Pagani; 6 annni e 10 mesi a Luca Delfino 41 anni, residente a Salerno gestore della piazza di Pastena /Mercatello; 6 anni e 10 mesi a Moreno Di Martino 29 anni, residente a Salerno gestore della piazza di Sapri; 7 anni e sei mesi a Antonio Esposito 30 anni, residente a Salerno; 7 anni e due mesi a Sabato Fasano 60 anni, residente a Salerno; 1 anno e 4 mesi a Gerardo Fiorillo 28 anni, alias “Notte”, residente a Pellezzano gestore della piazza di Acquamela di Baronissi; 6 anni e 10 mesi a Giuseppe Galdoporpora 22 anni, residente a Salerno, detentore e custode della sostanza; 6 anni e 10 mesi a Claudio Gibuti 28 anni, residente a Salerno gestore della piazza di Matierno; 6 anni e 10 mesi a Giovanna Liguori, 50 anni, alias “Zia”, residente a Battipaglia; 10 mesi e 20 giorni a Alfonso Marano; 6 anni e 10 mesi a Francesco Mercadante 45 anni, residente a Salerno; 6 anni e 10 mesi Luigi Mercadante 37 anni, residente a Salerno alias “Giggetto”, gestore della piazza della Zona industriale di Salerno; 4 anni e 2 mesi a Marco Milo 32 anni, residente a Salerno; 1 anno e 44 mesi a Gaetano Molinaro 22 anni, alias “Nino”, residente a Salerno gestore della piazza di Fratte; 7 anni a Giuseppe Ottati 50 anni; 6 anni e 10 mesi a Teodora Pace 21 anni, residente a Salerno, detentrice e custode della sostanza;4 anni 6 mesi e 40 giorni a Silvia Pappalardo 45 anni, residente a Salerno; 6 anni e 10 mesi a Santo Pecoraro 39 anni, alias Carmine e alias “ma serio”, residente a Salerno gestore della piazza di spaccio di Parco Pinocchio; 4 anni e sei mesi a Alfonso Passamano, 30 anni, residente a Nocera Inferiore; 7 anni e 2 mesi a Giuseppe Pennasilico 37 anni, residente a Salerno;1 anno e 4 mesi a Pasquale Raucci; 18 anni e 4 mesi a Fabio Salzano 27 anni, residente a Salerno; 1 anno e 4 mesi a Fabio Saviello 32 anni, alias “Cumbarò”, residente a Salerno, gestore della piazza di Pastorano; 6 anni e 10 mesi a Raffaele Scotto Di Porto 26 anni, residente a Salerno detentore e custode della sostanza; 4 anni e sei mesi a Luciano Solferino Tiano 30 anni, residente a Nocera Inferiore; 6 anni e 10 mesi a Walter Stabile 26 anni, residente a Baronissi gestore della piazza di Baronissi; 6 anni e 10 mesi a Francesco Spero 21 anni, alias “Pisiell”, residente a Salerno gestore della piazza di Mariconda; 7 anni a Marco Tranzillo 28 anni, residente a Salerno gestore della piazza di spaccio di hashish e marijuana di Pastena/ quartiere Q2; 7 anni e due mesi a Vincenzo Ventura 23 anni, residente a Salerno e domiciliato a San Mango Piemonte; Il blitz scatto il 9 febbraio del 2021 da parte degli uomini della Squadra Mobile di Salerno. A coordinare l’indagine fu la Direzione distrettuale antimafia. Le indagini denominate Chef Crack – Ko, hanno permesso di far luce sull’attività dei gruppi criminali e sulle attività illecite connesse all’acquisto, trasporto, detenzione, lavorazione, confezionamento, vendita e cessione di cocaina, hashish, marijuana e crack. Linguaggi criptici per identificare il tipo di droga e la quantità e incontri con i “clienti” anche in fila al supermercato o alla banca durante il lockdown. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giro d’affari del gruppo criminale individuato sfiorava i 100mila euro al mese . L’approvvigionamento avveniva nel Napoletano. Gli agenti, anche grazie a intercettazioni telefoniche e alla visione dei filmati di telecamere installate in punti strategici, hanno documentato i diversi passaggi della filiera del traffico di droga, partendo dai pusher, passando per i fornitori e finendo all’identificazione di quelli che sono ritenuti i capi che hanno creato nel territorio salernitano “uno dei più forti e stabili canali di approvvigionamento di sostanze stupefacenti di diverso tipo”.

