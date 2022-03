“Querida Gala” da Salerno a Manchester

Questa sera, al Sackville Theatre di Manchester prima internazionale per “Querida Gala” l’assolo tersicoreo della danzatrice salernitana Olimpia Milione coreografato da Antonello Apicella. A produrre lo spettacolo è l’Associazione Campania Danza con la direzione artistica di Antonella Iannone. Le musiche originali sono state scritte da Max Maffia; la scenografia è di Michele Paolillo; il disegno luci di Virna Prescenzo. Il progetto coreografico che ha debuttato alla prima edizione del Festival Nazionale Rilievi in Danza a Cerveteri, si propone di riportare in scena alcuni aspetti della vita di Elena Diákonova, passata alla storia con il nome di Gala. “Querida Gala” è un viaggio introspettivo nei mondi complessi e sfaccettati che lei, donna dal misterioso passato, ha inventato ogni qualvolta la vita le ha offerto un’opportunità. Il suo è stato un continuo ricominciare, riscrivendo ogni volta storie mai chiuse. Dopo la data nella città inglese, “Querida Gala” sabato 2 aprile 2022 torna in Italia e precisamente andrà in scena al Teatro Giuffrè di Battipaglia per una serata dedicata all’arte tersicorea organizzata dall’Associazione La dance.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia