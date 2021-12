Provinciali, 5 consiglieri al Pd, 2 al Psi. Le new entry

di Erika Noschese

Ancora un banco di prova superato per il centro sinistra, in occasione delle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale. Michele Strianese, tra riconferme e new entry, si tiene stretta la sua maggioranza con il Pd che si conferma il primo partito della provincia di Salerno, seguito da Campania Libera e Psi. Esordio importante per Uniti per la Provincia, la lista di area centrista e moderata, alla quale hanno lavorato il Consigliere Regionale Corrado Matera, l’ex sindaco di Salerno Aniello Salzano, il Vice Segretario Regionale di Centro Democratico Giovanni D’Avenia, Luigi Nocera, Antonio D’Alessio(Azione) che riesce a fare il suo ingresso ufficiale a Palazzo Sant’Agostino. Per i dem, i consiglieri eletti sono: il sindaco di Pellezzano Francesco Morra, il primo cittadino di Montecorvino Rovella Martino D’Onofrio e il consigliere comunale Giovanni Guzzo, riconfermato tra i banchi di Palazzo Sant’Agostino. Riconfermato anche gli uscenti Luca Cerretani e Carmelo Stanziola. Bene anche il Psi che porta in consiglio provinciale il vice sindaco di San Giovanni a Piro Pasquale Sorrentino e il sindaco di Montecorvino Pugliano Alessandro Chiola. Due consiglieri anche per Campania Libera. Per Fratelli d’Italia entra in consiglio comunale Luca Maranca, consigliere di Scafati ed è stata riconfermata la consigliera uscente nonché sindaco di San Cipriano Picentino Sonia Alfano. Unica lista per Forza Italia-Udc-Nuovo Psi-Lega che riconferma l’uscente Giuseppe Ruberto, consigliere di Corleto Monforte e occupa un secondo scranno tra i banchi dell’opposizione. Entra a Palazzo Sant’Agostino anche La Provincia di Tutti, la lista nata da M5S e Liberi e Uguali

