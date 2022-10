di Arturo Calabrese

Prosegue, con grande attenzione da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante, il controllo del territorio per quanto riguarda la mitigazione del rischio idrogeologico. Le abbondanti piogge verificatesi lo scorso mese di settembre che hanno provocato numerosi disastri in diverse zone d’Italia (soprattutto nelle Marche, ai cui territori colpiti è stata espressa massima solidarietà da parte dell’esecutivo di Baronissi), non sono certo passate inosservate ai competenti organismi istituzionali, che soprattutto in occasione di eventi di portata eccezionale tengono sempre sotto controllo le aree maggiormente a rischio. Su questo aspetto, l’assessore all’Ambiente, Alfonso Farina, ricorda che l’Ente, di recente, ha presentato alla Regione Campania, per il tramite del Consorzio di Bacino, un progetto di mitigazione del rischio idrogeologico per completare i lavori del versante ovest. “Dopo aver realizzato il primo tratto dei lavori del versante ovest – spiega l’assessore Farina – ovvero quello che va da località Capo Saragnano al Salvatore, siamo in attesa di ricevere il finanziamento per l’altro tratto quello che porta da località Cariti al Salvatore. Quello realizzato in precedenza è stato un lavoro che ha prodotto gli effetti sperati: tanto è vero che nei giorni in cui si sono abbattuti sul nostro territorio quei preoccupanti fenomeni temporaleschi, i danni sono stati pressochè inesistenti e anche le colate di fango, che tanto spavento hanno provocato nel recente passato, sono state contenute senza mai arrecare apprensioni nei confronti della popolazione residente”. Alcuni disagi si sono verificati solo alla frazione Orignano, dove alcune colate di fango, seppur contenute, hanno invaso terreni privati provocando lievi danni. Nello specifico, l’intervento di pulizia delle caditoie stradali, insieme alla pulizia della vasca di laminazione di via dei Greci, nel quartiere Cariti, hanno consentito una tutela del territorio mitigando il rischio idrogeologico, che in passato ha provocato ingenti danni. Nell’intervento descritto dall’assessore Farina si è proceduto anche a modellare la pendenza del ciglio stradale per dirigere le acque e le eventuali colate di fango – nel caso di forte maltempo – su un terreno di proprietà comunale per evitare problemi alle strade e alle abitazioni. Sul versante ovest, in località Casa Mari, con personale della Comunità Montana Irno Solofrana e degli uomini del Nucleo comunale di protezione civile, si è deviato di circa trecento metri il canale che qualche anno fa provocò l’allagamento di numerosi locali tra via Dei Prigionieri e via Ricciardi. L’intervento ha consentito alle acque dei versanti di disperdersi in un’area non urbanizzata in modo da non esporre a rischio idraulico le abitazioni. Il nuovo intervento, quello da località Cariti al Salvatore prevede la realizzazione di un collettore fognario per acque bianche di una vasca volano e il ripristino della pavimentazione stradale, oltre al rifacimento della rete fognaria.

