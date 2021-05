Precipita funivia in Piemonte,14 vittime tra questi due bambini

di Monica De Santis

La funivia che collega Stresa con il Mottarone è precipitata ieri in tarda mattinata. I morti sono 14 tra questi due minori e un sopravvissuto. La funivia del Mottarone, dove è avvenuto il tragico incidente con molte vittime, è stata aperta il 24 aprile dopo il periodo di chiusura dovuta alle restrizioni Covid. L’impianto collega il Piazzale Lido di Stresa alla vetta della montagna che divide il Lago Maggiore da quello di Orta. Un tratto panoramico della durata di 20 minuti diviso in due tronconi. “La cabina della funivia è caduta da un punto relativamente alto e si è adagiata sul terreno ai piedi di un grande bosco. Appare sostanzialmente distrutta a terra – la cabina è di colore bianco e rosso – quasi completamente accartocciata, quindi la caduta è stata evidentemente significativa”. Lo ha raccontato Walter Milan del Soccorso Alpino tra i primi ad essere intervenuto sul posto. A bordo della funivia vi erano 15 persone. Quando sono arrivati sul posto i soccorritori hanno rinvenuto 12 cadaveri e tre persone in gravi condizioni, di queste due erano bambini uno di 9 ed un altro di 5 anni, morti successi

