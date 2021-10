Parte da Sapri il progetto “ScuoleSicureinRete” SSinR

di Monica De Santis

Prende vita il Progetto Scuole sicure in rete – SSinR, per la creazione di una rete nazionale di ‘Scuole Sicure, che si terrà il prossimo 5 novembre. Un progetto questo della rete Scuole sicure in rete – SSinR, promosso ed istituito per iniziativa di alcuni dirigenti scolastici, con l’IIS Carlo Pisacane di Sapri quale scuola Capofila. Ad oggi hanno già aderito 40 istituti di istruzione di ogni ordine e grado di quasi tutte le regioni del territorio nazionale. L’evento di presentazione avrà inizio alle ore 16 e vedrà la partecipazione di Lucia Fortini – Assessore alla Scuola Regione Campania; Franca Principe – Dirigente IIS Pisacane di Sapri – Scuola Capofila e Presidente SSinR; Maria Rita Pitoni – Dirigente Tecnico Ispettivo Miur; Emma Buondonno – Università degli Studi di Napoli Federico II; Sonia Lucia Romeo – Sovrintendente Sanitario INAIL Calabria. Introduce e modera Vittorio Sammarco, giornalista e scrittore, docente di comunicazione presso l’Università Pontificia Salesiana. Scuole sicure in rete – SSin è costituta per perseguire specifici obiettivi inerenti il tema della sicurezza. Tra i temi che si affronteranno promuovere la cultura della sicurezza, intesa quale conoscenza e consapevolezza dei rischi e adozione di comportamenti sicuri e diretti a ridurre il fattore rischio in ogni ambito della vita quotidiana, stimolare l’assunzione di ruoli attivi sul fronte della sicurezza in ogni ambiente di vita: domestico, scolastico, lavorativo, etc., sviluppare strategie e metodologie di collaborazione tra Scuole, enti, parti sociali ed associazioni; valorizzare le attività didattiche sulla sicurezza nei Piani dell’Offerta Formativa degli istituti scolastici di ogni ordine e grado; formare i docenti per le attività didattiche sul tema della sicurezza; aggiornare e formare il personale scolastico con compiti di gestione della sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008; istituire un Osservatorio nazionale delle scuole sicure per la raccolta di informazioni, il monitoraggio dei fattori di rischio e la rilevazione dei processi e delle attività di prevenzione; promuovere iniziative, attività di ricerca, formazione ed informazione, in particolare corsi e seminari finalizzati alla condivisione e alla diffusione delle buone pratiche, delle attività e dei progetti. La Professoressa Franca Principe, Dirigente dell’IIS Carlo Pisacane di Sapri, Scuola Capofila di Scuole sicure in rete – SSinR, esprime piena soddisfazione per la conclusione del complesso iter di costituzione della Rete che ha visto la collaborazione attiva di numerosi colleghi dirigenti da ogni parte di Italia ed invita tutte le istituzioni, pubbliche e private, i dirigenti ed il personale scolastico a sostenere il progetto con entusiasmo, ciascuno per il proprio ruolo istituzionale.

