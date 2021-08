Paky Memoli cerca la riconferma con Campania Libera

di Erika Noschese

È in cerca di una riconferma la consigliera uscente Paky Memoli, ricandidata al consiglio comunale di Salerno nella lista Campania Libera. Con lei, tra gli uscenti, ci sarà anche Antonio Carbonaro che tenterà di mantenere il suo scranno in consiglio comunale. Alla scorsa tornata elettorale, la dottoressa Memoli è stata tra le donne più votate in consiglio comunale e, lo scorso anno, si è distinta per aver dato disponibilità a partire nell’immediato per aiutare gli ospedali, in piena emergenza covid. Dovrebbe aver sciolto le riserve circa la sua candidatura anche Francesco Napoli, presidente di Arcigay Salerno che sarebbe pronto a conquistare uno scranno a Palazzo di Città in una delle liste a sostegno di Vincenzo Napoli, nella lista Giovani per Salerno. A 2 mesi dal voto e poco più, le liste a sostegno del primo cittadino uscente sono ormai complete e stando a quanto emerge mancherebbero le ultime firme, prima della presentazione delle liste che dovrà avvenire ad un mese dal voto, verso il 3 settembre circa. Una campagna elettorale particolarmente calda, con i candidati che, in questi giorni, stanno incontrando i cittadini per esporre il loro programma elettorale e, per gli uscenti, è anche l’occasione per fare un bilancio delle attività portate avanti in questi cinque anni.

