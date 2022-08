Omicidio Marche: Ferlazzo era in Tso e denunciato dalla madre =

Filippo Claudio Ferlazzo, il 32enne accusato dell’omicidio del venditore ambulante Alika Ogorchukwu, ha un passato noto alle Forze dell’ordine: da quanto si e’ appreso, l’anno scorso a Salerno era stato denunciato dalla madre per minacce e sottoposto a Tso. Per i medici era un tossicodipendente aggressivo, con disturbi della personalita’, una sindrome bipolare e comportamenti psicotici. Madre e figlio avevano fatto pace e la donna risulta essere il suo amministratore di sostegno, nonostante il figlio da oltre un mese si fosse trasferito a Civitanova, andando ad abitare con la compagna Elena, che al momento dell’omicidio era all’interno di un negozio. Proprio il profilo psicologico di Ferlazzo e’ oggetto di approfondimenti, sia da parte dell’accusa, che valuterebbe anche le eventuale responsabilita’ della madre come tutrice, sia della difesa dell’uomo, orientata a chiedere la perizia psichiatrica per il suo assistito.

