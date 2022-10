Nappi, da De Luca una caduta di stile

“Caro De Luca, tirare in ballo le vicende della famiglia del Presidente Mattarella – a partire dalla tragica morte del fratello Piersanti, vittima della mafia – per dinamiche di familismo, tanto care al ‘sistema Salerno’, e’ una caduta di stile a cui perfino lei non dovrebbe mai arrivare”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega del Consiglio regionale della Campania.

