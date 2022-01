Nappi, anche aiuti a cultura dettati dalla geografia di De Luca

“Ormai, in Campania, anche il sostegno economico alla cultura e’ dettato dalle scelte Salerno-centriche di De Luca. Mentre, rispetto allo scorso anno, sono ridimensionati della meta’ i fondi destinati al Teatro San Carlo, non si toccano quelli del Verdi di Salerno. E la sovvenzione di due milioni di euro per il Massimo napoletano, il lirico piu’ antico d’Europa, e’ la stessa prevista per Luci d’Artista 2022. Tutto cio’ evidenzia che ancora una volta la Regione destina i contributi in base a scelte squisitamente ‘geografiche’, piuttosto che tener conto del singolo e reale fabbisogno degli enti”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega e componente della Commissione Istruzione e Cultura del Consiglio regionale.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia