Napoli: “Un errore non fare l’edizione di Luci d’Artista, procediamo”

Affidamento diretto per la kermesse Luci d’Artista. La giunta comunale ha infatti approvato la determinazione dirigenziale che ha incaricato il Direttore del Settore Mobilità Urbana, Trasporti e Manutenzioni di attivare le procedure necessarie per l’individuazione di Operatori Economici specializzati per l’ideazione e/o realizzazione, montaggio e smontaggio di installazioni di opere/figure luminose, nonchè la manutenzione delle stesse per tutto il periodo della manifestazione, oltre a quant’altro necessario per la realizzazione dell’evento “Salerno – Luci d’Artista” XVII Edizione annualità 2022 – 2023, nonchè per la XVIII e XIX edizione. Di fatti, la gara è andata deserta e l’amministrazione comunale ora corre ai ripari. “Luci d’Artista non è un evento pittoresco è un evento che incentiva il commercio locale, bisogna fare una riflessione: vantaggio costi-benefici, costi-ricavi e verificare come, e credo sia così, Luci d’Artista aiuti l’economia salernitana, i nostri B&B, i ristoratori, gente dello spettacolo”, ha dichiarato il sindaco Vincenzo Napoli. L’evento, va ricordato, è stato inserito nel Programma Biennale degli Acquisti forniture e servizi per l’annualità 2022 e la Regione Campania, con una delibera del mese di dicembre 2021, ha inserito l’evento nella Programmazione Poc 2014/2020, prevedendo per l’anno 2022 un finanziamento di 2.000.000,00 euro. “Credo sia un evento che aiuti molto l’economia cittadina, non farla credo sia un errore grave; abbiamo avuto un problema per quanto riguarda gli aspetti relativi alla gara perché non abbiamo avuto partecipanti, i nostri uffici stanno lavorando per un’ipotesi non di una nuova gara perché non ci sarebbero i tempi ma per una modalità che consenta il rapido reclutamento di ditte che possono svolgere questa funzione, nel più specchiato rispetto delle norme, regolamenti e leggi”, ha poi aggiunto il primo cittadino.

Con determinazioni dirigenziali del mese di luglio 2022 è stato stabilito di dover procedere all’affidamento dei citati interventi a mezzo di una procedura aperta, di procedere all’aggiudicazione del contratto, di incaricare il Servizio Provveditorato dell’espletamento della relativa procedura di gara, comprese le pubblicazioni degli avvisi e del bando di gara. Alla scadenza del bando, prevista per il 19 agosto, non è stata presentata alcun offerta, ragion per cui ora si procederà con l’affidamento diretto. Altro problema riguarda il caro energia che costringe l’amministrazione comunale di mettersi alla ricerca di un importante sponsor che possa sostenere i costi della bolletta che saranno verosimilmente esorbitanti. Al momento, è tutto fermo in attesa dell’affidamento diretto che darà il via ufficiale ai preparati per la nuova edizione di Luci d’Artista.

