Milanese: “La violenza giovanile figlia di società iniqua”

di Rosa Coppola

“I nostri tanti sacrifici hanno avuto riconoscimenti, oggi invece molti coprono posti senza sforzi minimali. Vivono come una pentola a pressione pronta ad esplodere. A questo va aggiunta l’incertezza del futuro. Sì, la troppa libertà dei genitori genera o può generare disvalori e violenza”, Un messaggio semplice, chiaro, importante quello che Guido Milanese, psichiatra, ha evidenziato intervenendo nella trasmissione “le Cronache Salute” in onda ieri sera sui canali social del quotidiano che ha affrontato il tema della violenza giovanile – emersa prepotentemente dopo mesi di isolamento causato dal Covid- all’indomani dei noti fratti di cronaca nera avvenuti a Salerno nel fine settimana scorso (maxi rissa tra giovanissimi, due accoltellati finiti in ospedale- ndr)- Lo psicoterapeuta ha sottolineato il ruolo determinante che ha avuto la Didattica a distanza, in negativo, lasciando soli i ragazzi.

