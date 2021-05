Michele Sarno ospite a Tribuna Politica: “Cittadini potranno dialogare con me”

di Erika Noschese

“La porta della mia stanza sarà aperta, liberamente, ai cittadini due volte al mese: potranno comunicare con me senza bisogno di filtri”. Lo ha annunciato l’avvocato Michele Sarno, candidato sindaco per la città di Salerno, ospite di Tribuna Politica. Sarno, ad oggi, può contare anche sul sostegno di Fratelli d’Italia, unico partito della coalizione di centrodestra ad essersi già esposto, annunciando il sostegno all’avvocato penalista. “Io sto continuando il percorso avviato mesi fa di confronto con la città, sto cercando di creare le condizioni per un programma onnicomprensivo, con una totale appoggio – ha dichiarato Sarno – Per troppi anni in questa città abbiamo assistito ad una differenziazione e una divisione e io vorrei mettere insieme un po’ tutti i pezzi della storia di questa città per recuperare grandi energie che sono state per troppo tempo sacrificate in questa città”. Sarno rivendica l’affetto che la cittadinanza sta dimostrando in questi anni e che, in qualche modo, non si riconoscono nell’amministrazione Napoli. “Si avverte una campagna elettorale che non è più di ratifica di un risultato che era scontato ma è il frutto di una verifica, un confronto reale tra opzioni serie in campo”….

