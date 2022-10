Governo: Martusciello(Fi), ora sud e Campania siano protagonisti ‘Siamo seconda regione per numero di voti a Forza Italia’ (ANSA) – NAPOLI, 23 OTT – “Secondi in Italia per numero di voti, Forza Italia Campania sarà presente nel governo Meloni”. È questa la conclusione dell’esecutivo regionale del partito, svoltosi nella giornata di ieri. “Il sud ha visto Forza Italia protagonista – ha dichiarato il coordinatore regionale Fulvio Martusciello – ed è giusto che abbia una sua rappresentanza”. “Sulla linea espressa tutta la delegazione parlamentare campana si è ritrovata”, si sottolinea in una nota.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia