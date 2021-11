Maltempo, scuole chiuse in molti comuni anche domani

di Monica De Santis

Scuole chiuse in diversi Comuni del salernitano e del napoletano per domani, lunedì 29 novembre 2021, a causa dell’allerta meteo arancione prevista fino alle ore 18 su gran parte del territorio regionale. La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato di ulteriori 24 ore l’avviso di allerta meteo per piogge e temporali con criticità idrogeologica di livello Arancione. llerta Arancione sulle zone 1,3,5,6,8 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; costiera Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento) per temporali anche forti che potrebbero dare luogo ad un dissesto idrogeologico diffuso anche con instabilità di versante, anche profonda, frane e colate rapide di fango. Previste anche raffiche di vento nei temporali. Allerta Gialla sul resto della Campania dove si prevedono precipitazioni sparse, rovesci e temporali, anche intensi e raffiche di vento nei temporali. Su tutto il territorio permane un forte rischio idrogeologico, anche in assenza di precipitazioni, per effetto della saturazione dei suoli e delle ulteriori precipitazioni attese, che contribuiranno ad aumentare il rischio di frane e smottamenti sui versanti. Intanto molti sindaci hanno già firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private.

Tutti a casa, domani mattina, gli studenti dei comuni di:

1)Angri,

2) Ascea,

3) Casaletto Spartano

5) Castel San Giorgio,

6) Cava de’ Tirreni,

7) Nocera Inferiore,

8) Omignano

9) Pagani,

10) Pellezzano

11) Roccapiemonte

12) Santa Marina,

13) Sant’Egidio del Monte Albino,

14) Sapri

15) Sarno

16) Siano,

17) Vibonati

Al Comune di Salerno si sta, in queste ore, valutando la decisione da prendere

