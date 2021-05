L’ultimo saluto a Ciro Ragosta, il centauro scomparso lunedì

Si terrà questo pomeriggio, alle 15.30, l’ultimo saluto a Ciro Ragosta, il 32enne che ha perso la vita lunedì sera mentre era a bordo della sua moto sull’A2, all’altezza di San Mango Piemonte. Ciro era in sella ad una moto Honda Sh 300 quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guardrail della carreggiata a pochi chilometri da Salerno. Tempestivo l’intervento dei sanitari del 118, che l’hanno trasportato all’ospedale “Ruggi d’Aragona” dove, purtroppo, è arrivato già privo di vita, a causa delle gravi ferite riportate nello schianto. Ciro lascia i suoi tre figli, Arianna, Martina e Fabrizio; il fratello Salvatore e la sorella Sara. I funerali si terranno questo pomeriggio, alle 15.30, presso la chiesa della Madonna di Lourdes, a Matierno. Tanti i messaggi di cordoglio per il 32enne salernitano: “Per me sei stato come un fratello, posso dire che con te la parola “amicizia fraterna” esiste. Ti facevi volere bene, ti ricorderò con quel tuo sorriso e con quel tuo modo di scherzare che portavi sempre gioia. Non ci sono parole per descriverti, ora posso solo dire sei un angelo speciale che è volato via e ci ha lasciato tutti con un vuoto dentro e senza parole. Spero tu trova pace e tanta serenità quella che non hai trovato nella tua vita”, ha scritto un suo amico. (e.n)

