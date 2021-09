Lucy Pecoraro, bellezza tra le bellezze

Marina di Camerota – Bellezza nelle bellezza. Quella delle meraviglie tra mare e cielo del Cilento e quella delle protagoniste del concorso di bellezza Miss Universe Italy che si tiene annualmente in Italia per selezionare la rappresentante per il prestigioso Concorso Miss Universo. E’ stata la suggestiva cornice del porto turistico di Marina di Camerota a fare da sfondo alla finale regionale di Campania e Basilicata di Miss Universe Italy 2021. A Marina di Camerota a spuntarla dopo una avvincente sfilata è stata la statuaria Lucy Pecoraro 18 anni di Salerno, 1.82 di altezza che sarà la capitana della squadra della Campania-Basilicata che dal 20 al 26 settembre si trasferirà all’ Oly Hotel di Roma che gareggerà con le altre bellezze giunte da ogni regione dello stivale per la fascia di più bella tra le belle. A Roma le 80 Miss selezionate in tutta Italia vivranno una esperienza particolare: saranno le protagoniste di un vero e proprio Reality perché saranno monitorate 24 ore al giorno dalle telecamere che scandiranno ogni momento delle loro giornate fino alla Finalissima che si terrà domenica 26 settembre che sarà condotta dalla eccentrica Vladimir Luxuria. Durante la serata finale sarà scelta la rappresentante italiana per la finale mondiale che si terrà a metà dicembre a Tel Aviv in Israele. La serata di Marina di Camerota, che ha visto trionfare la bella Lucy Pecoraro, è stata organizzata nei dettagli dal responsabile regionale Lino Miraldi ed è stata condotta da Claudia Torchia (Miss Universe Basilicata 2020). Molto apprezzatala performance delle @ziaenipoti , tre ballerine di Padula che durante il lockdown su Instagram e Tik Tok hanno raccolto un milione di followers coi loro balletti . La serata però si è aperta con una maestosa coreografia in cui venivano mostrate le bandiere del mondo tra le quali al centro campeggiava la bandiera della Pace a vent’anni dall’attentato alle Torri Gemelle di New York e per sensibilizzare sull’attuale condizione delle donne afgane . Ma se Lucy Pecoraro sarà la capitana della squadra Campania- Basilicata, con lei ci saranno anche: Zoe Licia Coccia 21 di Agropoli, Chiara Di Domenico 19 di Sala Consilina, Sefora Pinto 20 di Pisticci, Francesca Manzo 18 di Brienza, Angelica Morgillo 18 di Teggiano, Sabrina Leonetti 18 di Agropoli . Tra le giovani la bellissima Feborah Capece 16 anni di Tito Scalo ha invece ricevuto la fascia Miss Academy . La serata promossa dall’amministrazione comunale di Camerota e dall’Assessore al Turismo e alla Cultura Teresa Esposito è stata un successo . Numerosi e scroscianti gli applausi delle oltre mille persone che hanno approvato le scelte di una attenta e qualificata giuria presieduta dal direttore nazionale del Concorso Marco Ciriaci. Lo scorso anno tra le 40 finaliste che hanno partecipato al reality Miss Universe Italy 2020 c’era pure la cilentana Vincenza Botti che quest’anno l’abbiamo ammirata pure come “tentatrice” a Temptation Island . E chissà che quest’anno non possa essere un’altra salernitana dopo Sofia Marilù Trimarco di Buccino a portare alto in Israele il vessillo tricolore nella finale di Miss Universe che è il secondo evento più importante sul pianeta dopo i Mondiali di Calcio per seguito di spettatori televisivi (circa 900 milioni!).

