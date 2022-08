Luca Cascone: sostenere i partiti che mettono il Sud al centro dell’agenda politica

Per il Sud e per la Campania: sono questi i due semplici e buoni motivi che il consigliere regionale Luca Cascone ribadisce più volte essere alla base della sua candidatura alla Camera dei Deputati. Alle prossime elezioni politiche l’ingegnere già presidente della Commissione Trasporti, Lavori Pubblici e Urbanistica della Regione Campania è in corsa nel Collegio uninominale Eboli – Sud Salerno per la coalizione guidata dal Partito Democratico.

“Hanno scelto me per rappresentare il PD e la coalizione in questa campagna elettorale difficile che si svolgerà in un periodo particolare – racconta Luca Cascone – il presidente De Luca, i riferimenti politici del territorio e la segreteria provinciale mi hanno chiesto un impegno diretto e io non mi sono sottratto. Non bisogna mai sottrarsi a portare avanti le proprie idee. Credere nel proprio impegno politico e civico significa difendere un’ideologia e un’idea di Paese ed è questo che ognuno di noi deve fare in questi giorni – per quanto nelle proprie possibilità- per arginare la deriva delle forze politiche sovraniste, populiste e razziste, impegnandosi in prima persona. Per difendere il Sud non si può andare dietro ai partiti che ne hanno sempre cercato l’isolamento con una regionalizzazione non condivisa o peggio ancora penalizzante. Bisogna sostenere i partiti che mettono il Sud al centro dell’agenda politica del Paese e non partiti che hanno sempre guardato solo agli interessi del Nord e voluto ghettizzare il nostro territorio”.

Qualcuno obietta che è candidato in un Collegio che non è proprio il suo territorio di origine… “È un onore per me essere candidato a rappresentare il Cilento, gli Alburni, il Vallo di Diano, le aree interne, la parte più bella della nostra provincia. In questi anni con il governo regionale abbiamo fatto tanto per questi meravigliosi territori e dedicato la massima attenzione alle tante diverse esigenze dell’area. L’obiettivo è continuare a portare avanti un modello efficiente ed efficace di governo e tutti i progetti già messi in campo per infrastrutture, mobilità, servizi. Dobbiamo continuare a difendere le nostre aree interne e chi decide di rimanere a viverci proseguendo nel lavoro di potenziamento di collegamenti e trasporti che ne evitano isolamento e spopolamento e che, al tempo stesso, sono funzionali e strategici alla movimentazione e alla promozione turistica. Chi ha deciso di dedicare la propria vita a un ruolo pubblico lo fa con consapevolezza, ed è con questo spirito che -come sempre- gireremo con il sorriso e la solita determinazione la nostra provincia, con tutti gli amici e i riferimenti del territorio, per portare avanti le nostre idee e ascoltare le esigenze delle comunità”.

Sono tanti i temi caldi di questa campagna elettorale, ce n’è uno in particolare che conta di portare avanti? “Sicuramente il tema dell’energia che non potrà non essere al centro dell’agenda del prossimo governo. Noi come PD teniamo molto allo sviluppo delle energie rinnovabili perché la sfida persa in precedenza, dove non si è investito abbastanza, ci ha reso dipendenti degli altri Paesi. Dobbiamo incrementare tantissimo la produzione di energia, soprattutto quelle rinnovabili, per rendere l’Italia un Paese autonomo e soprattutto per pesare meno sulle tasche delle famiglie, visti gli aumenti che rischiano di mettere ancora più in ginocchio cittadini e aziende”.

Perché i cittadini di Eboli e dell’area sud di Salerno dovrebbero votare Luca Cascone alle prossime elezioni politiche? “Con l’esperienza amministrativa prima al Comune di Salerno e poi in Regione Campania abbiamo dimostrato che si può essere efficienti e raggiungere gli obiettivi di buon governo ed è così che ci presentiamo: vogliamo continuare e confermare il modello messo in campo anche per rilanciare le battaglie per la semplificazione e sburocratizzazione delle opere pubbliche di cui il consiglio regionale si è fatto più volte portavoce anche con un disegno di legge. La sfida per l’efficienza non ci fa paura ma, su tutto, la sfida più grande è quella di tutto il territorio ed è su questa che lancio il mio appello a tutti i cittadini: dobbiamo continuare a mantenere il Sud al centro dell’agenda politica del Paese affidandoci alle forze politiche serie che lo hanno sempre sostenuto”.

