Lotito, Salernitana? Io non c’entro piu’

“Lo striscione a Salerno ‘liberate la Salernitana da questa gente’? Lo devono chiedere a chi governa la Salernitana, non sono certo a me. Sono indipendenti, io sto fuori. Non ho piu’ nessun potere, sto fuori dalla Salernitana”. Lo ha detto il patron della Lazio Claudio Lotito, all’uscita dall’assemblea della Lega Serie A.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia