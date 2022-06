L’opposizione prova a sfiduciare Natella

di Erika Noschese

Guerra aperta all’interno dell’amministrazione comunale di Salerno dopo le polemiche sollevate dal governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca in merito al verde pubblico e le condizioni in cui versano alcune zone come piazza San Francesco, piazza Alario e piazza della Libertà ipotizzando addirittura interventi di somma urgenza. Ora, l’opposizione chiede la sfiducia dell’assessore alle Politiche Ambientali Massimiliano Natella attraverso una mozione che – presto – potrebbe finire sul tavolo del consiglio comunale. “De Luca (vero responsabile delle condizioni di degrado in cui versa la città) e gli esponenti della lista “Popolari e Moderati” attaccano l’amministrazione ed in particolare l’assessore Natella per l’abbandono vergognoso in cui versa Salerno – ha dichiarato il capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano – Chiederò ai colleghi dell’opposizione di condividere e presentare una mozione di sfiducia per l’assessore Natella. Scommettiamo che di quelli che abbaiano e dei loro “proseliti” in Consiglio non la voterà nessuno?”. Intanto, le dichiarazioni della consigliera Barbara Figliolia che ha posto l’accento su quanto dichiarato dal governatore attraverso la diretta del venerdì, insorge il capogruppo del Psi, Filomeno Di Popolo: “La consigliera Figliolia è fuori tempo. Non ha senso intervenire ora quando la situazione è in via di risoluzione, considerando che entro pochi giorni ci sarà l’affidamento definitivo delle gare”, ha dichiarato rilanciando la proposta di incrementare i controlli anche attraverso l’utilizzo di droni. Una proposta già presentata nei mesi scorsi e bocciata dall’opposizione che ha ipotizzato un rischio per la cittadinanza. “Trovo sterili e fuori luogo anche le parole del precedente Questore di Salerno Ficarra, poco prima dell’addio alla nostra città – ha aggiunto il capogruppo dei socialisti – Colgo l’occasione per augurare il benvenuto al nuovo Questore e chiedere maggiore presenza delle forze dell’ordine in strada perché solo così si può pensare di combattere l’inciviltà e incrementare i controlli”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia