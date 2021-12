L’imprenditore cinematografico Di Silvio: “Offerti 40 milioni di euro per la Salernitana”

di Fabio Setta

SALERNO – I trustee nel loro comunicato hanno reso noto che nessuna delle offerte pervenute entro la scadenza del 15 dicembre era da ritenere accettabile “poiché carente dei requisiti e/o delle condizioni imposte dall’atto stesso (es: forma dell’offerta; congruità del prezzo; documentazione idonea a verificare l’indipendenza dell’offerente; presenza delle garanzie di solvibilità dell’offerente etc.) o perché, come in ultimo, il soggetto offerente non ha dimostrato la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari congrui per perfezionare l’operazione”. Nella nota, inoltre, si specificava che nessuna delle indiscrezioni circolate mezzo stampa erano prove di fondamento. Intanto, però, oltre l’imprenditore Nuccilli, ieri è arrivata la nota del gruppo di cui fa parte l’imprenditore cinematografico Di Silvio, nome già circolato e pubblicato anche su queste colonne. Insieme ad un fondo lussemburghese Toro Capital hanno confermato, tramite una nota riportata dall’Adnkronos, di aver formalizzato un’offerta e di essere pronti ad acquistare il club per un importo di 40 milioni: “Con riferimento alle comunicazioni diffuse ieri, 16 dicembre, dai Trustee del Trust Salernitana 2021 ed alle notizie diffuse in questi giorni relative alla mancanza di offerte valide per l’acquisizione delle quote della U.S. Salernitana 1919 Srl unipersonale, nella disponibilità dei trustee, si precisa che il fondo lussemburghese Toro Capital e Francesco Di Silvio, attraverso la società Virtuose Pictures Sa di Ginevra, hanno formalizzato attraverso il loro advisor dott. Francesco Paolo Console, Ceo della Console&Partners, una offerta supportata da Lettera della banca che garantisce fideiussione bancaria per un importo di Euro 40 milioni a copertura totale dell’operazione”. Questa la precisazione, in una nota all’Adnkronos, da parte de fondo lussemburghese Toro Capital e Francesco Di Silvio relativo alla Salernitana. “Tale comunicazione si rende necessaria per fare chiarezza circa la nostra posizione e soprattutto per correttezza e rispetto nei confronti della città di Salerno e dei tifosi della Salernitana, che meritano grandi soddisfazioni. Precisando che la nostra proposta di acquisto resta valida ed è formalizzabile in qualsiasi momento restiamo a totale disposizione per ogni chiarimento del quale le parti in causa e le autorità cittadine avranno bisogno, auspicando una soluzione positiva della vicenda che possa garantire alla Salernitana una prosecuzione della stagione degna della storia centenaria del club granata”. A questo punto sarebbe il caso che i due trustee chiarissero la situazione una volta per tutte. Se l’offerta in questione non è accettabile anche spiegarne i motivi ed evitare che qualcuno possa farsi pubblicità, sfruttando il nome della Salernitana. La Console&Partners l’estate scorsa si era detta intenzionata ad acquistare il Torino poi non se ne fece nulla. Se, invece, come si legge dalla nota l’offerta c’è, bisognerebbe chiarire all’intera città cosa sta succedendo e se la volontà di vendere la società è manifesta oppure no. IL PERSONAGGIO Nato il 7 maggio del 1970 a Palazzo San Gervasio (in Basilicata), Francesco Di Silvio è un produttore cinematografico, dalla carriere più che ventennale, che – come riportato da vocespettacolo.com – vanta collaborazioni in ambito musicale con i più grandi artisti italiani, tra cui Vasco Rossi, Lucio Dalla e Luciano Pavarotti. Lavora in qualità di location manager per il film “The Passion” di Mel Gibson, e nel 2005 quando produce Mary, il film di Abel Ferrara, vincitore del Gran Premio della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia. E’ produttore associato di Go Go Tales, sempre diretto da Ferrara, e del film Albakiara. Prende parte, in veste di attore, nel secondo capito di “Eccezziunale… Veramente” di Diego Abatantuono.

