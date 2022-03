“Le scuole campane sono accoglienti”

I giovani sono per loro natura accoglienti e le nostre scuole sicuramente lo sono e lo sono ora e nei prossimi mesi. Ho il timore per i prossimi mesi perchè dopo un primo momento di accoglienza, ci potrebbero essere problemi. Perchè quando non si riesce ad arrivare a fine mese, temo che la solidarietà si possa affievolire. Compito delle istituzioni è sostenere le nostre famiglie e le famiglie in difficoltà che vengono da quel Paese”. Così Lucia Fortini, assessore alla Scuola, alle Politiche Sociali e alle Politiche Giovanili della Regione Campania, ha commentato gli arrivi degli ucraini sul territorio campano, a margine dell’inaugurazione, al Liceo “Sabatini Menna” di Salerno, dell’opera di Jorit, “Peace”, che invoca la pace e la convivenza civile tra i popoli, realizzata su una parete di grandi dimensioni del plesso di Via Pietro da Acerno del Liceo salernitano. “Il percorso di integrazione e inclusione – ha aggiunto Fortini – sta andando benissimo. Anche le famiglie sono contente di accogliere. Ma io non avevo dubbi. La scuola campana è una scuola accogliente. Noi campani abbiamo la solidarietà nel sangue. Il Ministero ha messo a disposizione un milione di euro che è una cifra abbastanza bassa ma che immagino verrà incrementata per l’utilizzo di mediatori. Il problema più grande è la lingua. Anche se soprattutto per i più piccoli il problema linguistico non è un grande limite. I bambini si fanno comprendere e poi hanno più facilità di imparare la nostra lingua”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia