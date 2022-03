“L’anima e la techne”. E’ il tema del Progetto Adotta un filosofo+uno scienziato

“L’anima e la techne”. E’ il tema della terza edizione del Progetto Adotta un filosofo+uno scienziato ideato da Massimo Adinolfi e promosso dalla Fondazione Campania dei Festival d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Oggi dalle ore 10:30 alle ore 12:30, la prof.ssa Alessia Farano, ricercatrice di Filosofia del diritto presso il dipartimento di Giurisprudenza della LUISS Guido Carli e il prof. Antonello Astarita, professore di Tecnologie e Sistemi di lavorazione presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione industriale della Federico II, incontreranno gli studenti delle classi quarte e quinte del Liceo De Filippis Galdi. Nella consapevolezza che è sempre necessario favorire il confronto tra saperi, discipline e competenze diverse, i professori Farano e Astarita proveranno a unire le anime della filosofia e della scienza. Nel corso degli ultimi due secoli la filosofia ha fornito materiali importanti per affrontare criticamente la questione della tecnica.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia