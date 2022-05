La Salernitana ci crede, Nicola ‘pressione rende vivi’

A SALERNO cresce l’attesa per la trasferta di Empoli, partita che puo’ cambiare la stagione dei campani e mettere al sicuro la salvezza. Gli uomini di Davide Nicola hanno realizzato una rimonta incredibile (14 punti nelle ultime 6 partite) ma, a 180′ dal termine della stagione, dovranno continuare a correre per conservare la massima serie. Con una vittoria in Toscana i granata avvicinerebbero di molto il traguardo, anche se tutto dipendera’ (anche) dai risultati di Cagliari e Genoa che giocheranno domenica. Nel frattempo i granata dovranno riuscire a fare la propria parte. “Difendiamola” e’ il grido di battaglia di un’intera tifoseria che domani alle 15 sosterra’ in massa il cavalluccio marino al “Castellani”: ai 4mila tifosi che hanno polverizzato in meno di un’ora i biglietti per il settore ospiti, si aggiungeranno almeno altri 2mila supporters che hanno acquistato i tagliandi per altre zone dello stadio. Non a caso gli ultras della Curva Sud Siberiano hanno invitato tutti a “non lasciarsi andare a comportamenti indecorosi” nei confronti “della tifoseria ospitante” e a sostenere la Salernitana per difendere la categoria. “Noi siamo assolutamente allineati con la nostra gente, abbiamo la fortuna di poter godere di questo sostegno imprescindibile”, ha ammesso in conferenza stampa Davide Nicola. “Il popolo di SALERNO e’ famoso in tutta Italia per cio’ che sa dare alla squadra”. Una pressione che, per il tecnico, “e’ un grandissimo privilegio ed una motivazione. Chi fa il nostro lavoro deve godere della pressione che ti fa andare oltre le difficolta’”. Di fronte la Salernitana si ritrovera’ una squadra gia’ salva e che ha fatto del bel calcio il suo marchio di fabbrica. “L’Empoli – ha spiegato Nicola – e’ un avversario di valore e che gioca molto bene, apprezzo molto il lavoro di Andreazzoli e le sue qualita’ umane. Dobbiamo andare ad esprimere i nostri valori, credendo in noi stessi e perseverando in cio’ che stiamo facendo con serenita’”. Il tecnico della Salernitana cambiera’ poco rispetto alla squadra schierata domenica contro il Cagliari. In mediana manchera’ lo squalificato Bohinen che sara’ sostituito da Kastanos con Lassana Coulibaly che scalera’ al centro; sulla corsia di sinistra Zortea e’ in vantaggio su Ruggeri per una maglia dal 1′, Mazzocchi ed Ederson completeranno il reparto. Per il resto non ci saranno novita’: Verdi affianchera’ Djuric in avanti, mentre Gyomber, Radovanovic e Fazio comporranno il trio difensivo.

