La Crociera dei Valori salpa oggi dal Cilento

La “Flotta di Enea” leva le ancore oggi per una crociera di 4 giorni da Scario al golfo di Pozzuoli per percorrere un tratto dell’itinerario europeo Rotta di Enea. La Crociera dei Valori, questo il nome, è il primo evento “sul mare” organizzato da quando la “Rotta di Enea” è diventato il 45° itinerario certificato dal Consiglio d’ Europa, un percorso che coinvolge 5 paesi, Turchia, Grecia, Albania, Tunisia e Italia. La navigazione lungo le coste della Campania, un crocevia emblematico nel viaggio dell’eroe cantato da Virgilio, tocca luoghi simbolo citati dall’Eneide: Palinuro dove fu sepolto il fedele nocchiero, Capo Miseno luogo dove giace il trombettiere Miseno, i Campi Flegrei con Cuma dove Enea incontra il padre Anchise, nell’oltretomba. La Crociera, organizzata dall’ Associazione Rotta di Enea in collaborazione con la Lega Navale Italiana vuole essere un primo viaggio “serimentale” in attesa del 2022, quando la crociera si allargherà a tutto l’itinerario da Troia alle coste laziali, coinvolgendo in Italia le altre regioni costiere del Mezzogiorno.

