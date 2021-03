La canzone umoristica di Nicola Salvati e Maurizio Apicella

Da domenica 28, sarà possibile trovare sul YouTube il video E non sta bene targato La canzone umoristica. Non si arresta la chiave comico-satirica del duo fondato da Nicola Salvati e Maurizio Apicella, che ritornano insieme in un video realizzato a distanza di massima sicurezza; Nicola Salvati si trova infatti sul confine sloveno, mentre Maurizio Apicella è barricato in casa con la sua mascherina. Al montaggio il giovane Antonio Salvati. Il brano scelto è la famosa E non sta bene di Pisano & Cioffi, nel repertorio de La canzone umoristica dal suo primo spettacolo tenuto a Roccapiemonte nel 2017 riscuotendo un discreto successo che ha permesso al duo di continuare a esibirsi. «La politica anti-coronavirus – afferma Nicola Salvati – ha stroncato sul nascere un nostro progetto teatrale che avrebbe dovuto omaggiare due grandi della canzone umoristica partenopea: Renato Carosone a 20’anni dalla morte e Nino Taranto, che appena 90’anni fa componeva la sua prima canzone umoristica, ‘A lucerna ‘e mammà. Come tanti altri, stiamo aspettando i famigerati “tempi migliori”; nel frattempo, con questo video, vogliamo strappare un sorriso al pubblico del web».

Vincenzo Pecoraro

