La Campania resta gialla per altri 7 giorni

di Monica De Santis

Confermata la zona gialla per altri sette giorni in Campania. A deciderlo il ministro Speranza dopo aver letto i dati presentati dal Oms. Dunque tutta l’ Italia da lunedì prossimo sarà in zona gialla ad eccezione della Valle d’ Aosta. Diventa gialla l’Italia grazie alle restrizioni e alle chiusure delle settimane scorse nonché all’ aumento del numero dei vaccini ai cittadini. Un terzo degli italiani infatti ha ricevuto almeno una dose.

