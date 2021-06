La Campania in zona bianca? Per la fondazione Gimbe c’è ancora un alto rischio

La Campania da lunedi 21 giugno passerà in zona bianca dove decadrà il coprifuoco. Ma il tutto in contrasto con i dati della Fondazione Gimbe sul Coronavirus: sono 11.434 i casi positivi al Coronavirus in questo momento in Campania, pari a 200 casi ogni 100mila abitanti, contro una media italiana di 171. La regione meridionale è al terzo posto in Italia, per valori assoluti di contagiati, dietro Lombardia a 17.244 e Sardegna 11.764. Nei dati di Gimbe che illustra il posizionamento delle Regioni in relazione alle medie nazionali di incidenza per 100.000 abitanti delle ultime 2 settimane (2 – 16 giugno) e dell’incremento percentuale dei casi (9 – 16 giugno), la Campania si colloca nel riquadro rosso, ossia quello delle Regioni con numero di nuovi casi per 100.000 abitanti nelle ultime 2 settimane e incremento percentuale dei casi nell’ultima settimana, superiore alla media nazionale. I colori del grafico, precisa Gimbe, non si riferiscono in alcun modo a quelli delle aree di rischio identificate dal DPCM 3 novembre 20.

