Incidente in moto sulla A2, perde la vita il 32enne Ciro Ragosta

Il cuore di Ciro Ragosta 32 anni di Salerno ha smesso di battere per sempre poco dopo l’arrivo in ospedale. Ancora sangue sull’asfalto e ancora una giovane vita spezzata. La tragedia si è consumata intorno alle 18 di ieri pomeriggio sulla sull’A2 del Mediterraneo all’altezza dello svincolo di San Mango Piemonte. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, operata dagli uomini della polizia stradale di Sala Consilina il giovane, a bordo di uno scooter SH300 stava percorrendo l’arteria a scorrimento veloce quando per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo di trasporto andando così a schiantarsi contro il guard rail…

