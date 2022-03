In piazza nel week end per l’Ucraina

La Lega Campania è al fianco della popolazione ucraina. “Raccogliamo l’appello del segretario federale Matteo Salvini che ha voluto dare un forte segnale in merito alla posizione della Lega sulla guerra in Ucraina. Siamo al fianco dei cittadini ucraini e siamo pronti a fare la nostra parte in tutta la Campania con l’impegno di tutti i nostri dirigenti, amministratori e militanti. Domani 5 marzo e domenica 6 marzo allestiremo punti raccolta in tutte le province campane per raccogliere aiuti da destinare alla popolazione ucraina, sia sul territorio nazionale che in Ucraina. Ci mobilitiamo perché crediamo fermamente nella necessità di prendere una posizione chiara ed un impegno per la Pace. Il nostro è un appello: no a polemiche inutili, uniti contro ogni forma di prevaricazione e violenza. Stiamo dialogando con i referenti territoriali della comunità ucraina in Campania, occorre di tutto: medicinali, alimenti per adulti e soprattutto per bambini. Presso i punti raccolta i nostri militanti daranno indicazioni precise su cosa donare. Il nostro impegno per la Pace, a sostegno di chi è aggredito, è incondizionato”. Così in una nota il segretario regionale della Lega in Campania on. Valentino Grant annuncia l’iniziativa della Lega a sostegno della popolazione ucraina. Punti raccolta in Campnia: Napoli: domenica 6 marzo dalle 10:00 alle 13:00 presso Largo Berlinguer; Benevento: domenica 6 marzo dalle 10:00 alle 13:00 Piazza Risorgimento (angolo via Perasso); Salerno: sabato 5 marzo dalle 10:30 alle 13:30 via Piave, 2 (uscita mercato coperto); Mondragone (CE): domenica 6 marzo dalle 09:30 alle 13:30 via Fiumara, area mercato domenicale.

